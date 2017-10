Tim Van Aelst: "Acteur in vorige reeks had losse handjes" SVH

06u28 0 Photo News Tim Van Aelst en Matteo Simoni met hun vriendinnen op de première van Le Fidèle op 23 september in Kinepolis Brussel. Showbizz Grijpgrage handjes en schunnige opmerkingen zijn in de Vlaamse filmwereld éven gangbaar als in Hollywood. Dat zegt televisiemaker Tim Van Aelst, bekend van 'Safety First', 'Wat Als?' en 'Benidorm ­Bastards'. "Ik heb pas nog een acteur tot de orde moeten ­roepen." Van Aelst gaat het thema niet uit de weg. Meer zelfs, hij verwerkt het in z'n nieuwe fictiereeks.

In duidelijke bewoordingen zegt hij dat het probleem in Vlaanderen even aanwezig is als in Hollywood. Hij verwijst naar een recent ­geval in z'n eigen omgeving - niet met een producent, maar met een acteur.



"Op de set van een vorige reeks hebben we een acteur tot de orde moeten roepen. Hij had twee vrouwen op de set betast. Het ging om een productie-assistente en een stagiaire. Absoluut de zwakste posities, dus." Een mannelijke medewerker had de feiten gezien en had die gemeld aan z'n leidinggevenden. Die grepen meteen in.



Van Aelst: "De twee vrouwen zeiden daarop dat het meermaals was gebeurd. Ook de acteur heeft dat toegegeven." Van Aelst noemt gaan namen, maar zegt dat de acteur in kwestie iemand is die z'n ­handen niet kan thuishouden. "We hebben relatief snel ­kunnen ingrijpen. Als ze dat bij Weinstein ook hadden gedaan, hadden ze misschien veel ­miserie kunnen voorkomen."



