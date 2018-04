Tim uit 'Temptation Island' met spoed opgenomen in het ziekenhuis DBJ

03 april 2018

21u21 0 Showbizz Tim Wauters, bekend van 'Temptation Island', is afgelopen weekend met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Eerst dachten de artsen dat het om een hersenvliesontsteking ging, later bleek het om een geknelde zenuw te gaan.

Tim klaagde over een enorme hoofdpijn en had last van tintelingen in zijn arm en hand. Daarom werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Op foto’s op Snapchat is te zien hoe hij aan het infuus ligt. Aan RTL vertelt hij dat de artsen in eerste instantie aan een hersenvliesontsteking dachten. Later bleek het om een geknelde zenuw in zijn nek te gaan. "Daardoor zijn andere spieren nu verkrampt" vertelt hij. "Ik slik nu zware medicatie, maar ik was wel erg geschrokken, want ik wist niet waar het vandaan kwam.” Ondertussen is Tim weer thuis bij zijn moeder. Als de situatie tegen vrijdag niet verbetert, volgt een scan.