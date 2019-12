Tim uit ‘Blind Getrouwd’ heeft een nieuwe vriendin: “Niet fijn voor haar dat mensen naar Elke blijven vragen” MVO

31 december 2019

Bron: Nieuwsblad 1 Showbizz Tim uit ‘Blind Getrouwd’ heeft de liefde gevonden. Niet bij Elke, de vrouw waaraan hij gekoppeld werd in het programma, maar wel bij iemand die hij leerde kennen dankzij de show.

Tim en Elke leken het perfecte koppel in ‘Blind Getrouwd’, maar na vijf maanden proberen besloten ze toch hun eigen weg te gaan. Niet helemaal, want de twee zijn altijd erg goed bevriend gebleven en zien elkaar wekelijks. Tim heeft ondertussen een nieuwe vriendin leren kennen, maar er is één probleem, zo vertelt hij in het Nieuwsblad: “Zij vindt het niet leuk om constant te horen hoe jammer het is dat Elke en ik uiteen zijn.”

Blijkbaar is het Vlaamse kijkpubliek nog altijd heel geïnteresseerd in de relatie van Tim en Elke, ook al is die niet meer van romantische aard. Op sociale media krijgen ze nog veel te vaak berichten waarin men oproept om het “nog eens te proberen”. Vandaar dat hij niet onthult wie zijn nieuwe vlam is, want hij wil die relatie afschermen. Wel geeft hij mee dat ze al een paar maanden samen zijn.