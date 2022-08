Tim Hofman legt uit waarom hij nieuwe ‘Boos’-aflevering over ‘The Voice’ maakte

ShowbizzDonderdag lanceerde het Nederlandse programma ‘Boos’ een nieuwe aflevering over de wantoestanden bij ‘The Voice of Holland’. In NRC legt presentator Tim Hofman uit waarom dat nodig was.

“Iemand zit te jokken”, begint Tim Hofman in NRC. “Als mensen niet de waarheid zeggen, moeten we dat natuurlijk melden. Deze uitzending dient om het weer even op scherp te zetten.” Dat er niet eerder een vervolg kwam op de veelbekeken en veelbesproken ‘Boos’-aflevering over ‘The Voice of Holland’ - de video werd tien miljoen keer bekeken en onder meer bekroond met de Nipkowschijf - is geen toeval, zegt de presentator.

“We wilden toen geen vervolg maken puur omdat we succes hadden”, klinkt het. “We vonden: het moet er wel iets aan toevoegen. Verder vonden we: het moest over de misstanden gaan, niet over mij of over het programma. En op zich zorgde de samenleving zelf voor het vervolg: de uitzending heeft veel gesprekken opengebroken. Bij gezinnen aan de keukentafel, in vriendengroepen, en in bredere zin: bij bedrijven, in het kabinet; maatschappijbreed.”

Een nieuwe aflevering van 'BOOS' over 'The Voice of Holland' en John de Mol

Maar toen verschillende vrouwen melding maakten dat John de Mol gelogen zou hebben in die eerste aflevering, toen hij zei dat hij eerder van maar één melding wist, drong een vervolg zich toch op. “Over het wangedrag van Jeroen Rietbergen [muzikaal leider van The Voice] was al eerder een dossier gemaakt. Wij hebben een tape, appjes en getuigen die zeggen dat twee leidinggevenden naar John de Mol zijn gegaan.”

In de nieuwe uitzending van donderdag, klonk het dat er eerder al vier meldingen over wangedrag waren binnengelopen over Jeroen Rietbergen, bandleider bij de Voice en ex-zwager van John de Mol. Meerdere bronnen zouden zich destijds bij Linde de Jong, creative director van de talentenshow, hebben gemeld. Echter, De Jong en John de Mol stellen niet van meerdere misstanden te hebben geweten. Dat laten zij via een statement weten aan de redactie van ‘Boos’. Jeroen Rietbergen had het in zijn statement trouwens ook zelf over ‘een aantal personen’ waarbij hij ongepast gedrag had vertoond.

