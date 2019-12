Tim De Pril opnieuw papa geworden SDE

11 december 2019

21u53 0 Showbizz Tim De Pril (37), bekend van ‘Temptation Island’, is voor de derde keer papa geworden. Op Facebook kondigde hij de geboorte van zoontje Charlie aan.

“Mogen wij jullie voorstellen, met heel veel liefde én trots, onze nieuwe kleine god: Charlie”, schrijft een trotse Tim De Pril op Facebook. Hij bedankt meteen ook zijn vrouw Melissa: “Wonderwoman. Derde bevalling in 27 maanden en deze keer zonder epidurale! Proud of you", klinkt het. Charlie is het derde kindje van Melissa en Tim, die al een dochtertje, Liv, en een zoontje, Louis, hebben.

Honderden vrouwen

De rebel Tim De Pril is nu echt een familieman. Na stormachtige relaties met Ann Van Elsen en vele andere missen heeft hij bij Melissa Vingerhoed, tweede eredame bij Miss België 2013, stabiliteit en rust gevonden. In 2002 nam Tim De Pril een eerste keer deel aan ‘Temptation Island’, met zijn toenmalige lief Katrien Schotte. Drie jaar later ging hij nog een keer, als verleider. Een rol die zich niet beperkte tot het programma. Tim ging er prat op dat hij ‘met honderden vrouwen het bed deelde’.