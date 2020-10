Tiktokster Caroline Van Cauter maakt indruk met imitaties van Martien Meiland: “Met hem een wijntje drinken, daar droom ik van”

TV ‘Thuis’ laat kijkers verdwaasd achter: is Frank Bomans écht dood?

16 oktober In ‘Thuis’ kende de ontvoering van Robin door Xander vrijdag eindelijk haar ontknoping. De spannende aflevering was bedoeld om midden juni als seizoensfinale te worden uitgezonden en zorgde voor extra suspense. De cliffhanger liet de kijker in elk geval verdwaasd achter: sterft Frank écht en verdwijnt acteur Pol Goossen (70) zo na 25 jaar uit ‘Thuis’?