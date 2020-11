TikTok-sensatie Charli D’Amelio (16) breekt de magische grens van 100 miljoen volgers: “Ik wil er niet te veel over nadenken”

TV ‘Tiger King’-ster aange­klaagd voor dierenmis­han­de­ling

20 november Jeff Lowe (67), die te zien was in docureeks ‘Tiger King’, heeft een aanklacht aan zijn broek hangen. De tijgerparkhouder wordt beschuldigd van verwaarlozing van zijn dieren in het Greater Wynnewood Exotic Animal Park, dat hij in 2016 overnam van Joe Exotic, de centrale figuur in ‘Tiger King’.