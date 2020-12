TikTok-musical ‘Ratatouille’ krijgt een echte Broadway-cast en wordt op nieuwjaarsdag uitgezonden

Het begon allemaal met een grapje van Em Jaccs, een 26-jarige Amerikaanse leerkracht. “Ik maakte een TikTok-filmpje met een liedje over Remi, de rat uit de Disneyfilm ‘Ratatouille’. Ik vond het een leuk idee om als grapje naar mijn vrienden en familie te sturen, in de hoop hen ermee op de zenuwen te kunnen werken. De tekst houdt immers geen steek: ‘Remi, the ratatouille, the rat of all our dreams’. Voor ik het wist werd het echter opgepikt door een vlogster met tienduizenden volgers. En vanaf toen is het uit de hand gelopen...” TikTokkers van over de hele wereld zetten hun schouders onder het project. Er werden tientallen liedjes geschreven en dansjes gecomponeerd.