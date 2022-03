TikTok-fenomeen Nicolas Caeyers speelt 11 verschillende personages in nieuwe Streamz-reeks ‘Couples Therapy’

Royalty Met Poetin valt niet te sollen, en dat mochten ook de Britse royals al ondervin­den

De invasie van Rusland in Oekraïne is volgens prins Charles (73) een “aanslag op de democratie”. Dat verklaarde hij aan ITV News tijdens een werkbezoek. De prins is de eerste Britse royal die zich expliciet uitlaat over de situatie in Oekraïne, al is het niet de eerste keer dat de zoon van Queen Elizabeth het over Poetin heeft: in 2014 vergeleek Charles de Russische president nog met de Duitse dictator Adolf Hitler, met alle diplomatieke gevolgen van dien.

