Tijs Vanneste krijgt doodsbedreigingen na rellen in Washington: “De wereld staat op zijn kop”

De rellen in het Capitool in Washington DC trokken ook de aandacht van Vanneste. “Die bizonachtige figuur viel mij vooral op. Dan ben ik daar meer informatie over gaan opzoeken en stootte zo op allerlei bizarre, straffe uitspraken. Ik maakte er een kort filmpje van en plaatste dat op mijn Facebookpagina”, vertelt hij aan Radio 1. Vanneste besteedde er verder geen aandacht meer aan, maar ondertussen ging het filmpje wel viraal.

“’s Avonds was de video al 15.000 keer gedeeld en had ik een stroom aan Amerikaanse vriendschapsverzoeken en berichten. Ik heb die allemaal genegeerd en ben dan gaan slapen. Toen mijn zoontje om 4 uur wakker werd, keek ik nog eens naar mijn gsm. Daar was een modderstroom aan berichten toegekomen met onder andere doodsbedreigingen.” Ook de samenzweringsgroep QAnon ergerde zich aan de actie van Vanneste. Het bericht werd uiteindelijk zo’n 30.000 keer gedeeld.

Fake news

Over fake news gesproken: de zanger heeft net ook een nummer uitgebracht naar aanleiding van zijn nieuwe album dat dit voorjaar nog verschijnt. In de videoclip van ‘Den tijd’ zien we heel wat fake news passeren, onder andere over Jean Marie De Decker, Jeff Hoeyberghs, Gert Verhulst en James Cooke. Het lied is een cover van Bob Dylan’s ‘The Times are A-Changin’. Dat nummer van Dylan is een van de meest bekendste protestliederen ooit.