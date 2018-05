Tijs 'Van Echelpoel' Vanneste open over zijn moeilijke vruchtbaarheid: "Ik zei tegen mijn vrouw dat ze maar een andere moest zoeken" DBJ

03 mei 2018

12u24

Bron: Radio 1 0 Showbizz Tijs 'Van Echelpoel' Vanneste (39) was in radiointerview erg open over zijn vruchtbaarheid. Daarmee wil de zanger het taboe, dat er volgens hem nog steeds heerst, doorbreken.

Tijs Vanneste en zijn vrouw hebben inmiddels twee flinke zonen, Cis (2) en Cas (3 maanden), maar dat proces liep niet van een leien dakje. In een gesprek op Radio 1 verklaarde hij dat zijn sperma niet van goede kwaliteit is. "Het verhaal begon een vier a vijf jaar geleden", begint Tijs - die zelf ook werd verwekt dankzij IVF - zijn verhaal . "Mijn vrouw en ik fantaseerden over kinderen, maar ik was altijd wel een beetje achterdochtig. In mijn achterhoofd heeft onvruchtbaarheid altijd gespeeld. Wanneer je dan het verdict krijgt, komt dat heel hard aan. Maar we hebben er wel meteen openlijk over gepraat. Mijn vrouw kan toch nooit lang iets verzwijgen." lacht)

Bij elke mislukte poging zakt de moed je in de schoenen Tijs Vanneste

Tijs en zijn tien jaar jongere vrouw hebben toen een ISCI-behandeling ondergaan, daarbij wordt één zaadcel in een eicel ingebracht. Net als bij IVF moet de vrouw ook een hormonenbehandeling ondergaan. Net zoals bij vele andere koppels was die behandeling ook bij de zanger en zijn vrouw niet meteen succesvol. “Dat is een zwaar proces”, vertelt Tijs. “De hoop bouwt zich op en na een inplanting wacht je dan twee weken om te kijken of het resultaat positief is. Bij elke mislukte poging zakt de moed je opnieuw in de schoenen.”

Tijdens het proces voelde de zanger zich vaak schuldig. “Mijn vrouw moest immers alle behandelingen ondergaan”, aldus Tijs. “Op mijn kwaadste momenten zei ik zelfs tegen haar dat ze maar iemand moest zoeken die geen problemen had. Gelukkig vond mijn vrouw dat een ridicuul idee." (lacht)

Voor mensen in gelijkaardige situaties raadt Tijs aan om niet bij de pakken te blijven neerzitten. “Doe er iets mee”, zegt de Kempenaar. “Mijn vrouw is bijvoorbeeld heel veel beginnen schilderen en ikzelf heb een plaat gemaakt. Daar is achteraf niets mee gebeurd, maar dat hoefde ook niet. Het was eruit.”