Tijd voor goede voornemens: deze BV’s gaan in 2021 een nieuwe uitdaging aan

Mathias Vergels gaat leren bezetten: “Ik word daar rustig van. Heel tof”

Thuis-acteur en zanger Mathias Vergels wil graag wat meer met zijn handen werken en is zich volop aan het omscholen tot stukadoor. Een interesse die hij van geen vreemden heeft: hij doet daarvoor een beroep op de kennis en kunde van zijn broer Louis. ‘Louis was eerst metser en is intussen plakker. Ik ga dus bij hem in de leer om zelf pleisterwerken uit te voeren bij mij thuis’, vertelde Mathias onlangs. ‘Het is ideaal werk om de gedachtenstroom in mijn hoofd on hold te zetten. Ik ben graag ‘kapot’. Dat ben ik na een draaidag ook wel, maar dan mentaal. Fysiek heb ik niet het gevoel dat ik een zware werkdag in mijn benen heb, maar mijn hoofd staat wel op ontploffen. En ik zou het eens omgekeerd willen voelen. Van bezetten word ik rustig. Heel tof.’