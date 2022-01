Tienerzoon van Sinead O'Connor overleden: “Mijn mooie zoon heeft besloten om zijn aardse strijd te beëindigen”

CelebritiesVerschrikkelijk nieuws voor Sinead O’Connor (55). Shane, de zeventienjarige zoon van de Ierse zangeres, is uit het leven gestapt. De jongen werd sinds donderdag vermist in het Tallaght-gebied in Ierland. “Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn baby. Ik hou zoveel van je”, schrijft de zangeres op Twitter.

Sinead vertelde het trieste nieuws zelf op Twitter: “Mijn mooie zoon, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, het licht van mijn leven, heeft vandaag besloten om zijn aardse strijd te beëindigen en is nu bij God. Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn baby. Ik hou zoveel van je.”

Shane was al sinds donderdag vermist. De politie deed een oproep om hem te helpen vinden. Ook Sinead smeekte haar zoon toen om contact met haar op te nemen. “Shane, je leven is kostbaar. God heeft niet voor niets die mooie glimlach op je mooie gezicht gebeiteld”, liet de zangeres weten via Twitter. “Mijn wereld zou instorten zonder jou. Jij bent mijn hart. Doe jezelf geen kwaad. Ga naar de Gardai (de nationale politie van Ierland, red.) en laat ze je naar het ziekenhuis brengen. Je jaagt me de stuipen op het lijf. Kun je alsjeblieft het juiste doen?”

Meerdere keren vermist

Toch heeft het niet mogen zijn. De jongen werd levenloos teruggevonden. Een woordvoerder van Garda bevestigde het overlijden in een verklaring. “Na de berging van een lichaam in het Tallaght-gebied op vrijdag 7 januari 2022, is een beroepschrift voor vermiste personen met betrekking tot Shane O’Connor ingetrokken. De politie wil de media en het publiek bedanken voor hun hulp in deze zaak. Er is op dit moment geen verdere informatie beschikbaar.”

Shane is de zoon van Sinead en muzikant Donal Lunny. De twee gingen kort na de geboorte van Shane uit elkaar. De ‘Nothing Compares’-zangeres is in totaal vier keer getrouwd en heeft vier kinderen. Het is niet de eerste keer dat haar zoon Shane vermist was. In februari vorig jaar vroeg Sinead haar volgers om te bidden voor haar zoon na wat ze beschreef als een afschuwelijke dag uit de hel. In 2019 werd Shane ook al eens vermist. Toen was hij amper veertien jaar oud.

Zoveelste zware klap

Voor Sinnead O’Connor is het de zoveelste tegenslag. De zangeres maakte al heel wat hallucinante momenten mee in haar leven. Zo sprak ze in haar memoires onder meer over de vreselijke mishandeling in haar jeugd, de platenmaatschappij die haar tot een abortus wou dwingen en haar druggebruik. De dood van haar zoon is de zoveelste zware klap voor O’Connor.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

