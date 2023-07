Tiener die betaald zou zijn geweest voor seksueel getinte foto's zegt dat beweringen over geschorste BBC-presentator “totaal verkeerd” zijn

SHOWBIZZ Presenta­tie Miss Bel­gië-kandidates valt bijna in het water

Momenteel worden alle 220 kandidates die strijden voor het kroontje van Miss België gepresenteerd in club Ipanema in Hasselt. En die presentatie viel bijna in het water. Het evenement werd namelijk even stilgelegd door de regen. De aanwezigen moesten massaal schuilen onder paraplu’s. Ondertussen gaat de voorstelling opnieuw door.