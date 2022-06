Tien x ‘pride’ om te zien: series en films over vrouwen die van vrouwen houden

TVPride Month is bijna ten einde, maar de regenboogvlaggen mogen gerust blijven wapperen, want inclusieve verhalen over liefde, romantiek en lust zijn niet beperkt tot één maand per jaar. Filmstudio’s en streamingzenders zetten de jongste jaren stevig in op LGBTQ+-inhoud en daarbij valt vooral op hoe lesbische liefdesverhalen aan een opmars bezig zijn. Want nee, lesbiennes werden niet uitgevonden om een uitsluitend mannelijk publiek te behagen en ja, deze titels zetten dat graag nog eens in de verf. Van koddig kostuumdrama ‘The Favourite’ (Disney+), over een vampierengriet en een vampierendoodster die het aanleggen in ‘First Kill’ (Netflix) tot ‘Euphoria’ op Streamz. Vrouwenliefde is van alle tijden én schermen.

Een HBO-reeks die de ziel en de gemoederen beroert. ‘Euphoria’ is exact het soort tv-programma waar puriteinse, Amerikaanse ouders hun kinderen het verst van willen weghouden. De serie bezit een obscene hoeveelheid blote piemels, we zien tieners scheef gaan op drank en drugs en het existentieel drama komt herhaaldelijk aan als een stomp in de maag. Maar te midden van dat slagveld aan diepdroevige emoties, gebroken zielen en dito harten bloeit een liefdesverhaal zoals geen ander ooit vertoond op televisie. Met name tussen hoofdrolspeelsters Rue (Zendaya) en Jules (Hunter Schafer). Dat die laatste een trans meisje is (zowel in de reeks als erbuiten) is eveneens een opsteker voor de transgender gemeenschap in termen van visibiliteit en acceptatie, want in de reeks wordt Jules gewoon aanvaard voor wie ze is en zorgt haar gender niet voor bijkomende conflicten van buitenaf. Tenminste zolang ze uit de psychopathische pollen van Nate Jacobs en zijn tragische vader Cal blijft, natuurlijk.

Nog zo een klepper op Streamz, en eveneens een HBO-show, is ‘Gentleman Jack’. Gesitueerd in 1830 vertelt de reeks het waargebeurde verhaal van Anne Lister (Suranne Jones), een landeigenares in West-Yorkshire die de geschiedenis inging als ‘de eerste moderne lesbienne’. Lister, die bekend stond om haar meer ‘mannelijke’ voorkomen, hield gedurende haar leven dagboeken bij waarin ze verslag uitbracht van haar romantische relaties. Die beschreef ze in code en dus kon Sally Wainwright, de maker van deze reeks, teren op een schatkist aan informatie over hoe lesbische liefde er aan het begin van de negentiende eeuw uitzag. Deze show probeert dus niet om moderne verhaallijnen toe te passen op een tijd die verre van vooruitstrevend was, maar laat zich drijven op waargebeurde verhalen, die een kleine 200 jaar later nog niets aan belangrijkheid hebben ingeboet. Houd u vast want het tempo van Lister’s loopje en de dialogen in deze reeks liggen zo hoog dat het lijkt alsof u per ongeluk op de doorspoelknop van uw afstandsbediening bent gaan zitten.

‘THE FAVOURITE’ (DISNEY+)

Nog een kostuumdrama dat vrouwenliefde tegen een historische achtergrond plaatst is ‘The Favourite’. De film uit 2018 speelt zich af in het Engeland van begin achttiende eeuw, meer bepaald tijdens de Restauratie, en vertelt het verhaal van koningin Anne (Olivia Coleman) die klem komt te zitten tussen twee vrouwen: Sarah Churchill (Rachel Weisz) en Abigail Masham (Emma Stone). Terwijl Sarah om het hart van koningin Anne vecht, gebruikt Abigail seks als wapen om aan de macht te komen. Afgunst, verraad en passie worden koninklijk uitvergroot in dit komische drama dat met z’n hoogwaardige kostuums, straffe sterrencast en verrukkelijke decors voor een mijlpaal zorgde in de moderne cinema door lesbische liefde zo prominent en eigenzinnig in beeld te brengen. De film sleepte tien Oscarnominaties en een overwinning in de wacht, won twee Venice International Film Festival Awards, tien British Independent Film Awards, werd genomineerd voor vijf Golden Globes en kan zomaar uw volgende ‘favoriet’ worden.

‘FOR ALL MANKIND’ (APPLE TV+)

Deze Apple TV+-show toont ons hoe de wereld er zou uitgezien hebben als de Russen de Amerikanen hadden geklopt in hun race naar de maan, maar toont ons ook hoe vrouwen de helden van de ruimte worden en hoe die niet noodzakelijk allemaal op mannen vallen. In deze reeks, gecreëerd door Ronald D. Moore, bekend van andere ruimteavonturen zoals ‘Star Trek’ en ‘Battlestar Galactica’, maken we naast een groep andere fascinerende vrouwen kennis met Ellen Wilson (Jodi Balfour), een homoseksuele astronautenkandidate die een schijnrelatie aangaat met een man die eveneens zijn seksualiteit voor NASA moet verbergen uit angst om ontslagen te worden. De geheime relatie tussen Ellen en barvrouw Pam is niet al kwelling wat de klok slaat, maar spat vooral van het scherm door z’n tederheid. Ook: alsof het nog niet cool genoeg is dat Ellen astronaute is, is ze in het nieuwe derde seizoen goed op weg om de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten te worden. En misschien wel de eerste die daarbij uit de kast komt? Het is een alternatieve tijdlijn, dus alles is mogelijk.

‘ORANGE IS THE NEW BLACK’ (NETFLIX)

Een klassieker, maar nog steeds één van Netflix’ beste. De zevendelige reeks stond aan de wieg van een meer inclusieve revolutie op televisie doordat het één van de eerste reeksen was die op dat moment zo een talrijke en etnisch diverse vrouwelijke cast opvoerde, waarbij de personages overwegend homo- of biseksueel zijn. Tegelijk bewees de reeks dat ook dit soort series een beeldenstorm kunnen veroorzaken bij de Emmy’s omdat ze ook nog eens bol staan van goed geschreven drama. De reeks speelt zich af in een vrouwengevangenis in Connecticut en vertelt het verhaal van Piper Chapman (Taylor Schilling) die veroordeeld wordt tot 15 maanden cel nadat een jeugdzonde haar perfecte leventje inhaalt en ze haar designergarderobe moet inruilen voor oranje overalls. Eenmaal aangekomen wordt ze herenigd met haar oude vlam en drugsdealer Alex Vause (Laura Prepon), waarmee het binnen de kortste keren weer vonken geeft. Maar een leven achter de tralies heeft wel meer excentrieke wendingen en sobere realiteiten in petto dan dat.

‘FIRST KILL’ (NETFLIX)

Vers bloed op Netflix. ‘First Kill’ maakte deze maand z’n debuut op het platform en vertelt het Shakespeariaanse verhaal van een vampierendoder die het aanlegt met een vampier. In tegenstelling tot wat u kent van ‘Buffy the Vampire Slayer’ speelt deze romance zich niet af tussen een vrouw en een man, maar wel tussen twee zestienjarige meisjes. Beiden behoren tot een lange lijn van enerzijds monsterjagers en anderzijds ondoden, die elk hun eigen rituelen en tradities hebben maar sowieso voorbestemd zijn om het familiebedrijf over te nemen. Voor Calliope (Imani Lewis) betekent dit dat ze de leeftijd heeft bereikt om haar eerste monster te doden, voor Juliette (Sarah Catherine Hook) betekent dit dat ze nu oud genoeg is om de bloedpillen af te zweren en haar eerste slagader lek te prikken. De twee, die toevallig naar dezelfde school gaan, worden echter hopeloos verliefd, wat in de eerste aflevering al meteen leidt tot een stomende kusscène waarbij de bokalen gekonfijte kersen tegen de grond vliegen. Het is mierzoet en vooral gericht op een jong publiek, maar het moeten niet altijd griezelige, oude vampiermannen zijn die het aanleggen met jonge, blonde freules, toch?

‘Tomb Raider’-actrice Alicia Vikander is terug op het scherm en dit in de rol van Mira Harberg, een Hollywood-actrice die het beu is om in hersenloze blockbusters te schitteren en haar kans waagt op een kleinschalige set in Parijs voor een remake van de Franse klassieker ‘Les Vampires’. Oh ja en Mira is gay, overigens. Ze heeft net een relatie met haar ex-assisente Laurie achter de rug. Wanneer de twee elkaar in de lichtstad treffen, is het duidelijk dat Mira een onderdanige persoonlijkheid heeft en een dominante vrouw als Laurie daar nog steeds misbruik van maakt. Het verklaart ook waarom Mira zich op de set in alle mogelijke bochten laat plooien door de labiele Franse regisseur René en waarom ze uiteindelijk veel te diep in haar personage van de vamp Irma Vep (origineel vertolkt door de iconische filmster Musidora in 1915) verdwijnt en ze daardoor steeds meer vervreemd geraakt van de realiteit. Deze tragikomische HBO-reeks werd geregisseerd door Olivier Assayas die in 1996 al een film wijdde aan dit exacte opzet die eveneens ‘Irma Vep’ heet.

‘FLEABAG’ (PRIME VIDEO)

Deze reeks deelt wat vleugjes met bovengenoemde reeksen. Olivia Coleman duikt op als stiefmoeder van het hoofdpersonage en net als in ‘Gentleman Jack’ doorbreekt de protagonist de vierde muur. En toch is er geen show zoals ‘Fleabag’. De hoeveelheid prijzen en lof die deze komische dramareeks heeft vergaard, zijn om bij te duizelen. De serie vertelt het verhaal van Fleabag, een in Londen wonende vrouw die de ene na de andere man mee naar huis neemt om te vluchten van de rode cijfers van haar café en het plotse overlijden van haar beste vriendin Boo. Phoebe Waller-Bridge, die in de rol van Fleabag kruipt, bedacht de reeks, net zoals ze deed bij ‘Killing Eve’. Hoewel wordt gezegd dat die laatste te veel hint naar lust tussen twee vrouwelijke hoofdpersonages en niet genoeg aflevert, doet ‘Fleabag’ wel wat moet. In het tweede seizoen legt Fleabag het kort aan met de lesbische zakenvrouw Belinda (Kristin Scott Thomas). Wanneer die vraagt of Fleabag lesbisch is, antwoordt ze: “Niet strikt”. Wat door fans werd geprezen als een serieuze bank vooruit voor biseksuele vertegenwoordiging.

‘THE HANDMAIDEN’ (MUBI)

Een Zuid-Koreaanse worp uit 2016 en wederom een kostuumdrama. Maar terwijl het boek zich afspeelt tijdens het victoriaans tijdperk, zet deze lesbische erotische thriller kamp op in Korea tijdens de jaren van de Japanse bezetting. Het vertelt het verhaal van een jonge Koreaanse dievegge Sook-hee (Kim Tae-ri) die samenspant met een oplichter om zich te laten inhuren als dienstmeisje voor de welgestelde Japanse erfgename Lady Hideko (Kim Min-hee). Sook-hee’s opzet is om Hideko te overtuigen om met de oplichter te trouwen, maar het plan gaat de mist in wanneer Sook-hee verliefd wordt op de welgestelde dame. Wat volgt is een passionele roes waarvan heel wat conservatieve Koreanen nog steeds niet zijn bekomen. De film is belangrijk omdat het iets heeft losgemaakt in een land waar homoseksualiteit nog vaak ontkend wordt. Het succes van de film, geregisseerd door de gevierde filmmaker Park Chan-wook, valt echter niet te ontkennen, want het deed de Koreaanse bioscoopkassa’s flink rinkelen.

‘LA VIE D’ADELE’ (VRT NU)

Aangekomen bij het thema ‘expliciete seks’, sluiten we passend af met ‘La vie d’Adèle’. Deze Franse dramafilm werd geregisseerd door Adbellatif Kechiche die in 2019 met zijn pornografisch getinte film ‘Mektoub My Love: Intermezzo’ nog voor een schokgolf op het Filmfestival van Cannes zorgde. Voor ‘La vie d’Adèle’ was Cannes wat milder, want de film werd in 2013 onderscheiden met een Gouden Palm. Al kwam de prent eveneens onder vuur te liggen omwille van de minutenlange seksscènes tussen de twee hoofdrolspeelsters en het feit dat die te veel vanuit de mannelijke fantasie werden gefilmd. Dat neemt echter niet weg dat een uitzonderlijk en hartverscheurend verhaal aan de basis ligt van deze film over de 15-jarige Adèle (Adèle Exarchopoulos) die valt voor een mysterieuze, blauwharige vrouw (Léa Seydoux). De twee raken bevriend maar worden al snel meer dan dat. Aanvankelijk is het hen tegen de rest van de homofobe wereld, maar uiteindelijk verschuift het conflict naar binnen en moeten ze allerlei frustraties en vertrouwensproblemen in hun eigen relatie trotseren.

