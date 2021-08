'Tien om te zien' maakt éénmalige comeback

Mét de iconische tent, al wordt die niet aan de vuurtoren in Blankenberge maar op het Epernayplein in Middelkerke opgetrokken. Onder anderen Clouseau, Bart Kaëll, 2 Fabiola, Mama’s Jasje, Get Ready, Bazart, Camille Dhont, Metejoor, André Hazes, Regi en Niels Destadsbader zullen hun opwachting maken.