‘Tien om te zien’: Carrièreswitch voor Camille Dhont? “Willen jullie een ijsje?”

Celebrities ‘Buffy The Vampire Slay­er’-ster Nicholas Brendon met spoed naar het ziekenhuis

De Amerikaanse acteur Nicholas Brendon (51) werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. De ster werd wereldberoemd door zijn rol als Xander Harris in de hitreeks ‘Buffy The Vampire Slayer’. Hij was te zien in alle zeven seizoenen.

18 augustus