Tien jaar nadat ze genezen werd verklaard vecht Nicole van Hugo opnieuw tegen kanker: “De dokter kan geen garanties geven”

Vuelta Een ongenaakba­re Roglic, sterk rijdende Mas of een tegenval­len­de Bernal: dit waren de beste en meest teleurstel­len­de Gouden Vuelta-ren­ners in de eerste week

23 augustus Eerste rustdag vandaag in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic en Enric Mas lijken voorlopig een maatje te groot voor de rest. Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen lieten de lage landen al juichen. Wie waren tijdens deze eerste negen etappes de best scorende renners in de Gouden Vuelta en welke toppers vielen door de mand? Een overzicht.