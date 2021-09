Ticketverkoop verloopt traag in het Sportpaleis: “De 40-plussers twijfelen nog”

MuziekHet bier staat koud, de dansbenen zijn ingesmeerd voor een uitverkochte Moose Bar XXL dit weekend in het Sportpaleis. Maar zusje Lotto Arena moet het met een bezetting van 70 procent doen voor ‘Liefde Voor Muziek’. “De voorzichtigheid is zò in de mensen hun hersenen geramd dat 40-plussers nu aarzelen om tickets te kopen”, merkt Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck.

Het zijn geen rampscenario’s, verre van. “Maar uiteraard is het beter om een zaal uit te verkopen dan ze voor 70 procent gevuld te zien, zeker nu het weer màg”, zegt Van Esbroeck. “Het positieve is wel dat de ticketverkoop in de leeftijdscategorie van 18 tot 24-jarigen net zeer snel loopt. Concerten die partygerelateerd zijn, zoals de Moose Bar XXL, verkopen goed uit”, merkt hij. “Was er vorig jaar nog 15 procent van de bezoekers op dat feestje tussen de 18 en 24 jaar, is die categorie er vandaag liefst 30 procent. Jongeren voelen zich totaal niet geremd, hebben echt nood aan een bevrijdingsfeest. We zien dat ook aan de bars: er wordt veel meer gedronken dan voor corona.”

Quote De ‘grapjes’ die beleidsmen­sen met Tomorrow­land en Pukkelpop hebben uitgehaald, helpen onze sector niet vooruit. Mensen vragen zich daardoor nu af of een gepland event wel doorgaat, of het wel zéker is. Jan Van Esbroeck

Behalve bij de leeftijden die daarop volgen, dus. “We kunnen er niet omheen dat de ticketverkoop daar moeizaam loopt.” En dat heeft volgens Van Esbroeck met verschillende zaken te maken. Het niet altijd zo heldere beleid, haalt hij aan. “Nu zijn er nog steeds virologen die een bepaalde terughoudendheid propaganderen. De ‘grapjes’ die beleidsmensen met Tomorrowland en Pukkelpop hebben uitgehaald, helpen onze sector niet vooruit. Mensen vragen zich daardoor nu af of een gepland event wel doorgaat, of het wel zéker is.” Plus het feit dat de oudere bevolking niet of moeilijk weet hoe ze de covid safe app moet hanteren. “Dat is nog steeds een drempel, zo blijkt. Terwijl jongeren met hun telefoon slapen bij wijze van spreken, zij staan daar allemaal niet bij stil”, gaat hij verder. “Die voorzichtigheid is er bij iedereen in geramd, hé. We zien dat zelfs bij bijvoorbeeld onze zaalvrijwilligers die veertigplus zijn. Ook zij staan niet te springen om te komen helpen nu.”

Tegen de lente moet de ticketverkoop weer normaal verlopen, voorspellen ze bij het Sportpaleis. “Zolang er geen evenementen gebeuren die negatief in het daglicht komen, maak ik me niet direct zorgen. In Denemarken, waar er geen enkele beperking meer geldt, zien we dat de ticketverkoop van concerten weer normaal verloopt sinds dat de vrijheid er helemaal terug is. Dat wil dus ook zeggen dat je zònder een Covid Safe Ticket naar een concert mag gaan. Ik gok dat dat voor bij ons in het latere voorjaar zal zijn.”

Info en tickets voor de optredens van ‘Liefde Voor Muziek’ vandaag via sportpaleis.be.

LEES OOK: