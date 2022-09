Ticketverkoop van spektakel-musical ‘Red Star Line’ kent vliegende start: al meer dan 25.000 tickets verkocht

Showbizz Sylvie Meis doet verrassen­de onthulling: “Mijn man en ik wonen niet samen, we zien elkaar enkel in het weekend”

Een uitbundig huwelijk? Daar zei Sylvie Meis (44) geen nee tegen. Samenwonen daarentegen slaat ze liever af. In de YouTubereeks ‘Open Kaart’ onthulde de presentatrice dat ze niet onder hetzelfde dak woont met haar man Niclas Castello (44). Sterker nog, het koppel woont niet eens in hetzelfde land. Zijn thuisbasis is in Zwitserland, zij woont in het Duitse Hamburg. “We zien elkaar meestal in het weekend of op vakantie.”

11:06