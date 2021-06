Ticketverkoop Pukkelpop start op woensdag 16 juni, voorlopig zonder line-up

Royalty Vader Meghan Markle smeekt om vergiffe­nis in nieuw interview: “Al honderd keer excuses aangeboden”

10 juni Thomas Markle (76) heeft opnieuw de media opgezocht om te praten over zijn dochter Meghan (39), met wie hij al drie jaar geen contact meer heeft. In de Australische versie van het nieuwsmagazine ‘60 Minutes’ drukt hij in de uitzending van komende zondag z’n hoop uit op een verzoening, nu kleindochter Lili is geboren. Dat is te zien in een trailer die gelanceerd is.