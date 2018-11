Tickets voor de warmste match tussen ‘Thuis’-acteurs en Belgian Red Flames vanaf vandaag te koop MVO

19 november 2018

06u00 0 Showbizz De supporters van ‘Thuis’ en de Belgian Red Flames maken zich op voor de warmste voetbalmatch van de winter. De twee ploegen nemen het tegen elkaar op tijdens een bijzondere wedstrijd zaalvoetbal op zondag 23 december. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over twee goede doelen van De Warmste Week: de ALS Liga en Plan International België.

Thuis-acteur Jeroen Lenaerts vertelt: “Nu de Red Flames een begrip aan het worden zijn, is het een hele eer om tegen hen te mogen voetballen. We verwachten een spektakelrijke match met veel doelpunten en hopen ook zelf te kunnen scoren...”

De ‘Thuis’-ploeg koos voor de ALS Liga als goede doel. “Elke dag zien meer dan 1 miljoen kijkers hoe het personage Steven (acteur Ben Van Ostade) stap voor stap ergere symptomen van de ziekte krijgt. Elke eurocent helpt om de ziekte een halt toe te roepen en wordt door de Liga goed besteed om patiënten én hun omgeving te begeleiden of onderzoek te financieren.”, aldus Hans Roggen, producer van ‘Thuis’.

De Belgian Red Flames scoren voor Plan International België. “Sinds 2016 gebruiken de Belgian Red Flames de kracht van voetbal om te vechten voor meisjesrechten. Uitsluiting op basis van achtergrond, kleur, geaardheid of geslacht is ontoelaatbaar. Door de stem van de vrouw feller te laten klinken en hun recht op deelnemen aan sport als vanzelfsprekend te beschouwen, zullen ze ook in de sport hopelijk ooit op gelijke voet met de mannen behandeld worden.”, zegt Ives Serneels, bondscoach.

Het event vindt plaats op zondag 23 december. Een ticket kost 15 euro en vanaf vandaag kan je er eentje op de kop tikken via een.be/dewarmstematch.