Tibe is eerste Homo Universalis van Ketnet

Het is de 12-jarige Tibe van Bouwel uit Stabroek die met de overwinning naar huis nam. Hij nam het in de loop van het programma op tegen 25 andere kinderen (en dus niet 100 zoals in de ‘volwassenenversie’). In de finale kwam hij tegenover de 10-jarige Lina Smets te staan. De twee moesten puzzelstukken verzamelen, een puzzel maken, de kluis openkrijgen, een ballon prikken en uiteindelijk hun wrapper (Sien Wynants of Gloria Monserez) besmossen. Uiteindelijk was het Tibe die met het besmossen van Ketnet-wrapper Gloria Monserez de felbegeerde trofee naar huis kreeg.