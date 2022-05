‘Thuis’ nodigt kijkers uit op trouwfeest van Bob en Tamara

TV Camille vertelt over het begin van haar carrière in ‘Liefde voor muziek’: “Ik heb vaak een neen gekregen”

Vanavond is het de beurt aan Camille in ‘Liefde voor muziek. De zangeres vertelt openhartig over haar jeugd als enig kind en haar eerste stappen richting muziekcarrière. “Door mijn ouders ben ik me fulltime bezig gaan houden met muziek. Ik deed ook veel audities als kind, maar kreeg vaak een neen”, vertelt Camille.

2 mei