‘Thuis’-collega’s rouwen om Rik Andries

Janine Bischops (79)

Janine Bischops (Jenny Verbeeck) herinnert zich de dagen dat ze met Rik op de set stond nog goed. “Ik vond Rik echt een goede acteur, ik heb dan ook veel met hem samengespeeld”, zegt ze. “Niet alleen in het theater, maar ook op tv. Ik kende hem van onder naar boven, van opzij naar opzij”, lacht ze. “Hij was een heel toffe man. Bekend van zijn rol als ‘De Kat’, maar ik vond hem zeker zo goed in ‘Midas’, waarin ik zijn maatje was. Ook daar speelde hij de hoofdrol in, dat was nog voor ‘De Kat’. Ik weet ook nog heel goed dat we samen in het stuk ‘Vlinders Zijn Vrij’ zaten, een Frans stuk dat bij ons vertaald was. We speelden een verliefd koppel: hij een blinde man waar ik bij ging wonen. Dat was een heel mooi stuk, iets dat ik heel, heel graag met Rik heb gespeeld. We hebben zoveel samen gedaan, ik zou het niet meer allemaal kunnen opnoemen. Ik ben zelfs nog even verliefd op hem geweest, dat was na mijn eerste scheiding. Ik liep daar dan zo als meisje alleen, maar Rik was getrouwd. En dan blijf je daar af vind ik, dan doe je de moeite niet. En dat heb ik ook zeker nooit gedaan, nee. Rik was niet voor mij bestemd, maar ik heb er wel een oogje op gehad. Ik denk wel dat hij het voelde, maar ik was bovendien ook te speels voor hem, hij was serieuzer.”