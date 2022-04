Thuis bij Harry, Olga en hun (schoon)ouders die vluchtten uit Oekraïne: “Ze maken kennis met Hollywood in Vlaanderen”

“Kijk hoe schattig, voor haar eerste danspasjes”, haalt Harry in de door Olga ingerichte kinderkamer van zijn toekomstige dochter een blauw rokje tevoorschijn - begin deze week maakten ze in deze krant hun babynieuws bekend. “Wacht, die outfit is niet compleet zo”, zegt Olga terwijl ze een bijpassend haarbandje en een ieniemienie paar Fendi-schoenen uit de kast haalt. “Ziezo, onze dochter is al klaar voor haar eerste fotoshoot (lachje).” Langs de zijlijn staan Olga’s ouders te glunderen. “Onze dochter strààlt, hé”, zeggen Tatiana en Leonid in het Russisch - Olga vertaalt elke letter voor ons. “Het is heel fijn om alle voorbereidingen van dichtbij mee te volgen, hoe het buikje van ons Olga groeit. In normale tijden zouden we dit niet kunnen, de afstand tussen Kiev en België is te ver.” Een geluk bij een ongeluk noemen ze de zwangerschap van Olga - ze is zeven maanden ver. “En vooral een grote houvast. Terwijl ons thuisland in oorlog leeft, zorgt de komst van onze eerste kleindochter voor een lichtpunt.”