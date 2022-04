Thuis bij Harry, Olga en hun (schoon)ouders, die vluchtten uit Oekraïne: “De eerste 20 km kostte ons drie dagen”

BVEen baby op komst en de camera’s van het ‘The Sky Is The Limit’ all stars-seizoen draaien. Het geluk lacht Harry Schurmans (59) en Olga Zelenko (39) toe. Maar de oorlog in Olga’s geboorteland Oekraïne hakt er stevig in, zo blijkt bij een bezoekje aan hun thuis. Al twee maanden bieden ze haar ouders onderdak aan. “Toen we gewekt werden door explosies moésten we wel vluchten”, vertellen Tatiana (62) en Leonid (64) Zelenko ons. “De baby is ons lichtpuntje in heel dit drama.” Waarop Harry ons ook meteen de naam van zijn toekomstige spruit verklapt...