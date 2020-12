‘Thuis’-actrices Vanya Wellens en Ann Pira zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden: “Het was zo herkenbaar. Door haar verdriet zag ik het mijne terug”

Thuis viert feest. Op 23 december is het exact 25 jaar geleden dat de allereerste aflevering van de Eén-reeks op antenne kwam. Grote festiviteiten zijn er om de welbekende reden niet gepland, maar op de verjaardag zendt Eén wel een Thuis-special van de eindejaarsshow Vrede op aarde uit, met gesprekken over vroeger en nu én met archieffragmenten. Wie daarin ook zeker zullen opduiken, zijn Vanya Wellens en Ann Pira. Vanya deed in 2002 haar intrede in de reeks als Femke, een jaar later volgde haar tv-mama Ann als Nancy. En dus spelen zij al het langst dochter en moeder in Thuis. Opvallend, want ze verschillen maar veertien jaar in leeftijd. “Vanya en ik hebben ons daar eigenlijk nooit vragen bij gesteld, je speelt een personage”, aldus Ann, die in Thuis haar eigen leeftijd behoudt, terwijl Femke vijf jaar jonger is dan Vanya zelf. “Dat beschouw ik uiteraard als een compliment”, zegt ze. “Femke is veel jonger dan wie ik zelf ben, je grijpt terug naar je eigen verleden.”