‘Thuis’-actrice Tine Priem is zelf twee jaar getrouwd: “Een tv-serie brengt niets bij aan je relatie, een goed gesprek wel”

Afgelopen donderdag gaven Tamara en Bob elkaar hun jawoord in ‘Thuis’. Speciaal voor de fans werd het feest afgelopen zondag, 29 mei, op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt nog eens overgedaan, compleet met de ceremonie, speeches, de openingsdans én een optreden van Mathias Vergels. “De fans hunkerden al lang naar een soort ‘Thuis’-event en dit huwelijk is daar de ideale gelegenheid voor”, vertelt Tine in ‘Story’. “Iedereen reageert heel positief op het huwelijk. Tamara en Bob hebben een kindje samen en dan is trouwen een logische stap. Ze zijn een mooi voorbeeld van hoe je als koppel moeilijke periodes kan overwinnen. Ze trouwen met het idee om eeuwig samen te blijven en een gelukkig gezin te vormen met hun zoontje Leo, maar je weet natuurlijk nooit. In ‘Thuis’ horen er altijd drama’s bij (lacht). Vroeg of laat zal er wellicht toch een kink in de kabel komen.”