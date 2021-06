‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck maakt musicaldebuut in ‘Robin Hood’

“Met ‘Robin Hood & Ik’ willen we kinderen op een speelse manier leren opkomen voor kwetsbare, minder mondige groepen”, vertelt scenarioschrijver Stany Crets aan ‘Musicalweb’. “Met deze moderne versie willen we kinderen inspireren om terug een boek vast te nemen. Wat we spelen, wordt heel kleurrijk, met prachtige decors en kostuums in een eigentijds geheel.” De ‘ik’ in de titel verwijst naar de tweede heldin in het musicalverhaal: Jessy. Zij is per ongeluk via een boek in Robins avonturen beland.