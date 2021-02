‘Thuis’-actrice Lauren Müller is net zoals haar personage Thilly een bezige bij: “Ik voel me schuldig als ik niets aan het doen ben”

Showbizz‘Thuis’-personage Thilly Van Santen is een duivel-doet-al: ze werkt bij ACE, ze staat achter de toog in Bar Madam, ze bokst, ze springt voor iedereen in de bres, ze heeft altijd zin in een feestje … Een dag telt maar 24 uren en voor Thilly zouden het er gerust wat meer mogen zijn. Lauren Müller (32), de actrice die Thilly vertolkt, is ook een bezige bij. “Dat heb ik van thuis meegekregen. Ik voel me schuldig als ik niets aan het doen ben”, vertelt ze.