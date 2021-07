‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck praat openlijk over haar zware zwangerschap en bevalling: "Het is oké om niet oké te zijn”

ShowbizzDaphne Paelinck (32), beter bekend als Christine uit ‘Thuis’, is eind juni bevallen van haar tweede dochter. Normaal gezien was de actrice uitgerekend voor augustus, maar Mae werd uiteindelijk zo’n negen weken te vroeg geboren. De komst van haar tweede kindje verliep dus niet helemaal zoals verwacht en daar heeft Daphne zelf het best lastig mee. In een openhartige post op Instagram schrijft ze nu al haar zorgen van zich af.

“De afgelopen weken waren al een emotionele rollercoaster waarin letterlijk alle emoties elkaar afwisselden. Van angst tot verdriet naar jaloezie en paniek naar boosheid tot... Noem het maar op, ze waren er allemaal bij en zullen de komende weken nog volop in mijn hoofd zegevieren, want we zijn er nog lang niet”, zo klinkt het in de meest recente post van ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck.

Het zijn inderdaad bewogen weken geweest voor de actrice. Mae kondigde haar geboorte al heel wat vroeger aan dan voorzien en daarom moest Daphne gedurende een hele periode plat liggen. Uiteindelijk is de tweede dochter van het ‘Thuis’-gezicht tot bijna 31 weken blijven zitten, maar eind juni was het meisje klaar om geboren te worden. Na de geboorte moest Mae aansterken in de couveuse, want ze kwam zo’n negen weken te vroeg op de wereld.

Moeilijke start

Niet bepaald een gedroomde start, maar Daphne Paelinck is niet de enige mama die met complicaties te maken krijgt tijdens een zwangerschap of geboorte. En dat beseft ze maar al te goed. “Één ding weet ik ondertussen zeker, ik sta hier niet alleen in. Zoveel mama’s hebben een moeilijke, problematische zwangerschap of hebben na de bevalling nog een hevige periode die ze moeten trotseren”, klinkt het verder op Instagram.

Volgens Daphne is het dan ook hoog tijd om de taboes die over dit onderwerp heersen te doorbreken. Daarnaast moeten we erkennen dat een zwangerschap en een bevalling niet altijd van een leien dakje verloopt. Het gaat hier bovendien niet alleen om ‘milde’ kwaaltjes zoals ochtendmisselijkheid of stemmingswisselingen. Vaak duiken er tijdens een zwangerschap onverwachte problemen op die je nooit had kunnen voorzien. “Heel wat mama’s (in spe) kunnen zich niets voorstellen bij die spreekwoordelijke roze wolk. Het is oké om niet oké te zijn en ja, hierover openlijk praten is toegestaan.”

