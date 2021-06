‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck geniet ten volle van haar zwangerschap: “Dat ik op de set mijn echte baby op de echo kon zien, vond ik magisch”

“Ik ben verloofd en nee, we hebben geen datum”, lacht Daphne Paelinck wanneer we haar feliciteren met de nieuwe mijlpaal. “Ik vind verloofd zijn trouwens een heel mooie fase in het leven, dus laat dat nog maar even duren. Ik wil daar gewoon nog een hele tijd van genieten. Die datum, dat komt wel. First things first en dat is ons tweede kindje op de wereld zetten en met liefde in ons gezin opnemen”, klinkt het in Story. De actrice is inderdaad 28 weken zwanger van een zusje voor haar dochtertje Allie, intussen bijna twee. “Die eerste weken voelde ik me ronduit ellendig, maar dat was al bij al snel voorbij. Een heel verschil met mijn eerste zwangerschap. Daar kon ik niet echt van genieten omdat ik zeven maanden lang constant misselijk was.”