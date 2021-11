‘Thuis’-actrice Apollonia Sterckx, van kindster naar ambitieuze jongedame: “Mama mag zich bezighouden met de financiële zaken”

Ouders die uit elkaar gaan, pesterijen, van huis weglopen: Apollonia Sterckx heeft de afgelopen jaren al heel wat heftige emoties moeten vertolken als Britney in ‘Thuis’. In het echte leven is Apollonia een standvastige tiener die een hechte band heeft met haar moeder Victoria. Het is deels aan haar te danken dat ze de rol in ‘Thuis ‘kreeg. Victoria werkte als kapster op de set van de Eén-reeks toen ze daar een driejarig meisje zochten om Britney te spelen. Intussen zijn we twaalf jaar verder en heeft de acteermicrobe Apollonia helemaal te pakken. “Mijn rol als Britney wordt steeds groter, maar ik wil ook graag proeven van andere tv-series en films”, zegt ze in ‘Story’. “Ik ben volop audities aan het doen. Ik heb al meegespeeld in twee kortfilms, maar ik hoop op nog meer rollen.”