‘Thuis’-acteurs en BV's over homofobie: “Sommige kennissen worden bijna ­wekelijks beledigd, bedreigd of aangevallen”

Film ‘De Smurfen’ plannen een comeback: musical­film in de maak voor 2024

‘De Smurfen’ plannen hun terugkeer naar het witte doek in 2024. Eerder had Sony Pictures de filmrechten over de blauwe figuurtjes, maar nu zijn die in handen van Paramount en Nickelodeon. Zij zijn dan ook van plan om enkele nieuwe films en series te lanceren over ‘De Smurfen’. De eerste musicalfilm staat gepland voor 2024.

9 februari