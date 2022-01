‘Thuis’-acteur Raf Jansen wordt voor het eerst vader

“Mijn vriendin en ik genieten van de zwangerschap”, laat Raf - die agent Dieter speelt in de soap - in een eerste reactie weten. “Op dit ogenblik verloopt die heel normaal. In de zomer is ons gezinnetje dus met drie en daar voelen we ons allebei heel goed bij. Net als elk koppel willen we die ervaring en de gevoelens delen met vrienden en familie, maar slechts enkel met hen. We gaan dan ook niet in op vragen hierover. We gaan niet in op aanbiedingen rond primeurs of deals omtrent de zwangerschap of het kind en die zijn ook niet gewenst.”