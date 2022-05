‘Thuis’-acteur Raf Jansen is papa geworden van een zoontje

Begin dit jaar maakte Raf in de Eén-quiz ‘Switch’ bekend dat zijn vriendin zwanger is. "In de zomer is ons gezinnetje dus met drie en daar voelen we ons allebei heel goed bij." Over zijn privéleven is de acteur altijd heel karig geweest, maar in juni vorig jaar vertelde hij nog dat hij sinds een klein jaar een nieuwe vriendin heeft. "We zijn heel gelukkig samen", klonk het toen. "Maar zij blijft liever uit de schijnwerpers en dat respecteer ik. Vanaf het eerste moment dat we mekaar zagen, was het vuurwerk. We passen supergoed bij elkaar. Ja, het is zalig om verliefd te zijn! Ik heb lang moeten zoeken naar de vrouw van mijn leven, maar ik denk dat dit sprookje wel eens heel lang zou kunnen duren. Hopelijk voor altijd, maar dat weet je nooit.”