‘Thuis’-acteur Peter Van de Velde zit niet meer op Twitter: “Ik moet soms tegen mezelf beschermd worden”

TV Een ongeziene hoeveel­heid afval, een muizen­plaag om u tegen te zeggen en uitwerpse­len tot op de muren: dit was de eerste aflevering van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

16 maart Gisterenavond was het tijd voor de eerste aflevering van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ en van de makers kregen we meteen al enkele ‘pareltjes’ te zien. Wat dacht je bijvoorbeeld van een openbaar toilet waar de restjes uitwerpselen tot op de deur hangen of een keuken die in eeuwen al niet meer werd schoongemaakt en zo voor een muizenplaag zorgde? Voor deze professionele cleaners is het dagelijkse kost.