‘Thuis’-acteur Mathias Vergels maakt goede voornemens: “Bij mijn broer in de leer als stukadoor. Ik word daar rustig van”

Showbizz 2020 was een extreem jaar voor Aisha Van Zele: “Groot verdriet én nieuw geluk”

25 december Door dat duivelse coronavirus was 2020 zacht gezegd een lastig jaar. En dat geldt zeker ook voor Aisha Van Zele (36), bekend van ‘The Sky Is the Limit’. Voor haar was het een jaar van twee uitersten. Begin 2020 overleed haar partner Philip Cracco. En in de zomer vond ze opnieuw de liefde. Bij Miguel Dheedene (46), de ex van Tanja Dexters.