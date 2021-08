‘Thuis’-acteur Mathias Vergels helpt slachtoffers in Pepinster: “Ze zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers”

Vergels is samen met de organisatie Brothers of Solidarity puin aan het ruimen, zodat de bewoners aan de heropbouw van hun dorp kunnen beginnen. “Ik sta ten midden in wat ooit het zo mooie Pepinster was”, zegt hij in een video op Instagram. “We zijn hier aan het helpen omdat er verder totaal geen hulp is. Geen politie, geen ambulances, geen brandweer, nada. Alles is hier dus puur en alleen gebaseerd op vrijwilligerswerk. En wij zitten niet in fucking Bosnië, ofzo”, hekelt de acteur. “We zitten in België. Ik vind dat ongelofelijk dat dat hier, in deze tijd, nog aan het gebeuren is.”