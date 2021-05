‘Thuis’-acteur Lennart Lemmens regisseert zijn eerste eigen reeks

Vier jaar nadat Lennart afstudeerde aan het RITCS in Brussel staat hij eindelijk op de set voor zijn eerste webreeks. Lennart koos voor een spannend en mysterieus verhaal dat zich afspeelt op de rand van de samenleving tussen Heksen en Stervelingen. Naast het magische gegeven gaat het verhaal veel verder dan dat. We volgen hoofdpersonage Wenda (Jelisa van Schijndel) die kampt met een gigantisch schuldgevoel tegenover haar moeder (Jasmine Sendar). Het verhaal is een verhaal van deze tijd, waarin we een groep jongeren zien evolueren wanneer ze onder druk worden gezet door de regels van de maatschappij, in dit geval die van de Heksenwereld.