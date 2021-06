‘Thuis’-acteur Lennart Lemmens dient klacht in na gelekte beelden: “Het is niet omdat hij BV is dat er naaktfoto’s verspreid mogen worden”

‘Thuis’-kijkers kennen Lennart Lemmens als Stan Van Damme, de dokterszoon die we in het jongste seizoen op legermissie zagen vertrekken. Lemmens nam de rol in 2019 over van Jannes Coessens, maar de 24-jarige acteur uit Heusden-Zolder was daarvoor al bekend — vooral bij het jonge volkje. Zo had hij rolletjes in ‘Nachtwacht’ en ‘Rox’, beide van Studio 100, en was hij het gezicht van kinderzender vtmKzoom (nu VTM KIDS), waar hij een programma met Baba Yega had. In de Studio 100-serie ‘Campus 12’ (Ketnet) speelde hij een hoofdrol, en vorig jaar trad hij nog aan in ‘De Grote Sinterklaasfilm’.