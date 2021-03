‘Thuis’-acteur Jeroen Lenaerts blikt terug op verleden als probleemjongere: “Vanaf mijn 16e anderhalf jaar in een jeugdhome gewoond”

Een verbeterde versie van zichzelf, zo omschrijft Jeroen Lenaerts het ‘Thuis’-personage aan wie hij al twaalf jaar gestalte geeft. “Tim is uitgegroeid tot een zorgzame familieman met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Doorheen de jaren ben ik dat ook geworden, maar Tim is echt de perfecte echtgenoot en vader. Dat zou ik nooit over mezelf durven te zeggen (lacht).” Wat hij wel durft te stellen: na al die jaren staat hij nog steeds met plezier in de opnamestudio in Leuven. “Soms vind ik Tim iets te perfect. Van mij mag hij iets meer mens worden, zodat ik wat grotere emoties aan bod kan laten komen in mijn spelen. Maar ik heb nog geen dag tegen mijn zin gewerkt. En ik ga daar niet flauw over doen: die vaste rol in ‘Thuis’ geeft me ook zekerheid. Ik heb een gezin, je moet je brood verdienen, hé. Op dit moment kan ik onzekere tijden echt missen.”