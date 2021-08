‘Thuis’-acteur Elias Bosmans trouwt volgende week: “In het natuurpark Yellowstone ben ik op mijn knie gegaan”

In het voorjaar vertelde Elias dit nog over zijn verloving: “In september trouw ik met mijn vriendin Seie, een klassiek geschoolde zangeres. Anderhalf jaar geleden vroeg ik haar ten huwelijk tijdens onze rondreis door Amerika. Een onvergetelijk avontuur. Ik had op voorhand een ring voor haar gekocht en in mijn koffer in een sok verstopt, wachtend op het juiste moment. Dat was wel spannend, want Seie had de ring twee keer bijna ontdekt. In het natuurpark Yellowstone ben ik op mijn knie gegaan.”