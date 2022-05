Thriller Veerle Baetens krijgt Amerikaanse remake met twee Oscarwinnaars

Showbizz Kathleen Aerts en Steven over knullig aanzoek: “Het was meer een comedyshow, op z’n ‘Stevens’”

In de vorige aflevering van ‘Villa Zuid-Afrika’ kon je zien hoe Steven zijn vrouw Kathleen opnieuw ten huwelijk vroeg. Dat aanzoek viel letterlijk in het water. Showbits-reporters Jarne en Desna belden met het koppel in Zuid-Afrika om te polsen of Kathleen echt blij was met dat aanzoek. Ze blikken ook terug op hun bruiloft in 2010. Bekijk de beelden van vroeger en nu in een nieuwe Showbits.

