Thorsten Kaye is al acht jaar de nieuwe Ridge Forrester in ‘Mooi en Meedogenloos’: “Ik besef dat ik niet zo sexy ben als Ronn Moss”

TVToen Ronn Moss in 2012 te kennen gaf dat hij zijn iconische rol van Ridge Forrester in ‘Mooi en Meedogenloos’ zou opgeven, fronsten veel fans en mediamensen de wenkbrauwen. Zou de populaire reeks, die in meer dan 200 landen te zien is, dit onverwachte vertrek overleven? Acht jaar later hebben de fans Thorsten Kaye (55) - aka de nieuwe Ridge - in hun hart gesloten. Een gesprek over een gemiste carrière als rugbyspeler, de bijnaam ‘Torso' en de oppervlakkigheid van Hollywood. “Ik wil niet dat mijn kinderen daar moeten opgroeien."