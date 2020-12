Thor van ‘Een Tocht Door Het Donker’ maakt na 14 jaar eenmalige comeback op radio: “Muziek is een afgesloten hoofdstuk”

Showbizz Wendy Van Wanten recht de rug na burn-out: “Ik heb mijn emoties veel te lang onderdrukt”

5 december Eind vorig jaar bereikte ons het bericht dat het niet goed ging met Wendy Van Wanten (60): ze leed aan een burn-out en ze moest zelfs even opgenomen worden in het ziekenhuis. “Puur van de stress”, zegt ze daar nu over. “Ik heb nog zo veel ambitie, ik wil nog zo veel doen en ik durf geen ‘neen’ te zeggen. Dat heb ik moeten bekopen. Ik besefte dat ik de dingen moest leren loslaten, maar dat is niet gemakkelijk. Ik trek me alles te veel aan.”