Thomas Vanderveken wordt 40: Als je me op m’n achttiende had verteld dat ik nu twee piepjonge zoontjes zou hebben, zou ik je niet geloofd hebben”

André Hazes en Sarah van Soelen steken hun liefde steeds minder weg: "Burning love"

15 april André Hazes (27) en Sarah van Soelen (25) laten er duidelijk geen gras over groeien. Enkele weken geleden sprak de zanger nog over over een mooie vriendschap, maar ondertussen noemen de twee elkaar openlijk soulmates op sociale media. In z’n laatste Instagramverhaal laat Hazes weten dat hij ‘burning love' voelt voor Sarah.