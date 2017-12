Thomas Vanderveken na jaar oefenen ziek vlak voor moment suprême EVDB

06u33

Bron: Het Nieuwsblad 1 rv Showbizz Thomas Vanderveken (36) is al een jaar aan het oefenen voor zijn grote stunt op donderdag. Hij wil het pianoconcerto van Edvard Grieg kunnen spelen en dat samen met toporkest Brussels Philharmonic uitvoeren. Net voor de eindmeet is hij echter ziek geworden.

Thomas werd besmet door zijn elf maand oude zoontje, Otto. Otto geraakte besmet door het verkoudheidsvirus RSV en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Volgens mama Véronique Leysen, partner van Thomas Vanderveken, was het jongetje zodanig vermoeid dat hij zelfs geen borstvoeding meer aanvaardde. Het kleintje kreeg dan ook nog eens last van braakneigingen en diarree.

Thomas raakte ook besmet met het virus en dat komt nu wel erg slecht uit. Het pianoconcerto van de Noorse componist Edvard Grieg wordt door sommigen namelijk als 'onmogelijk' en 'aartsmoeilijk' omschreven. Geen gemakkelijke uitdaging dus. Donderdag zou Thomas het 35 minuten durende concerto opvoeren, samen met Brussels Philharmonic.

Al sinds 8 november kunnen we Thomas' vooruitgang volgen in het televisieprogramma 'Thomas Speelt het Hard'. Alle kaarten voor het concert op donderdag in de Gentse Bijloke zijn uitverkocht. VRT-woordvoerder Hans Van Goethem vertelde dat Thomas momenteel 'goed uitrust'. Volgens hem zou Vanderveken tegen donderdag genezen moeten zijn. Toch zal dit hem heel wat kostbare repetitietijd kosten.