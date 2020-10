Thomas Vanderveken haalt tv-legende Stephen Fry naar zijn show: “Kost niet meer dan sommige beeldfragmenten” Jacob De Bruyne

10 oktober 2020

11u00 0 tv Reden voor een feestje bij Canvas, want ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ begint vanavond aan zijn tiende seizoen. Daarin staan tien nieuwe gasten klaar in de coulissen, maar de meest opvallende is ongetwijfeld Monty Python-lid, bestsellerauteur en over all tv-legende Stephen Fry (63). “Het was niet héél moeilijk hem te overtuigen’, vertelt presentator Thomas Vanderveken (39).

Een kleine stunt. Zo kan je de honderdste gast in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ gerust noemen. Want hoe mooi namen als Tommy Wieringa, Tom Barman, Eva Van Braeckel, Michaël Borremans of Anna Teresa De Keersmaeker ook prijken op de affiche van het nieuwe seizoen, headliner is zonder twijfel Stephen Fry. De acteur, auteur en presentator zal aan bod komen in de allerlaatste - de honderdste ook - aflevering van het seizoen.

“Al bij al was het niet héél moeilijk om hem te overtuigen”, zegt Thomas Vanderveken. “Zoals dat gaat contacteerden we zijn management. Die waarschuwden ons dat Fry niet zo heel veel programma’s meer doet. Maar we stuurden een ondertitelde aflevering om hem te overtuigen en niet veel later stemde hij in. Het was al een eerste keer feest toen we zagen dat hij het wetransfer-bestand met de aflevering had gedownload, maar toen we hoorden dat hij het ging doen was het toch een beetje onwezenlijk. Een tijdje later ben ik dan naar Londen gereisd om hem even te ontmoeten.”

Fry is bekend over de hele wereld, die komt niet gratis zou je denken. “Dat is waar, maar zijn ‘onkostenvergoeding’ was niet exuberant hoog”, zegt Vanderveken. “Het is niet meer dan de prijs die we af en toe betalen voor beeldfragmenten die sommigen gasten kiezen. De rechten aankopen voor beelden kosten vaak behoorlijk veel geld.”

Jim Carrey

Negentig gasten ontving Vanderveken al in zijn studio. Sommige gesprekken zal hij niet snel meer vergeten. “Ik herinner me een fragment dat Rudi Vranckx (60) meenam van IS-leden die een piloot in brand staken. Dat was verschrikkelijk. Of hoe politica Assita Kanko (40) praatte over over haar genitale verminking en de immense kwetsbaarheid die ik toen bij haar voelde. Echt om stil van de worden.”

Welk fragment Thomas ten slotte zelf altijd in zijn eigen aflevering zou stoppen? “Dan zou ik gaan voor een speech van acteur Jim Carrey. Eentje waarin vertelt hij hoe zijn vader het talent had om een geweldige comedian te worden, maar uiteindelijk toch koos voor een ‘veilige’ job als boekhouder. Na twaalf jaar raakte hij toch zijn veilige job kwijt en stonden ze weer bij af. Durf te springen dus, iets wat ik destijds voor ‘Alleen Elvis’ ook heb gedaan.”

Alleen Elvis blijft bestaan, Canvas, 22u10.

Gasten in tiende seizoen ‘Alleen Elvis blijft bestaan’:

Zaterdag 10 oktober: Tommy Wieringa, auteur

Zaterdag 17 oktober: Ine Van Wymersch, procureur

Zaterdag 24 oktober: Tom Barman, muzikant

Zaterdag 31 oktober: Eva Van Braeckel, longarts

zaterdag 7 november: Michaël Borremans, kunstenaar

zaterdag 14 november: Anne Teresa De Keersmaeker, choreografe

zaterdag 21 november: Karel Verhoeven, hoofdredacteur

zaterdag 28 november: Wivina Demeester, politica

zaterdag 5 december: Sachli Gholamalizad, theatermaker

zaterdag 12 december: Stephen Fry, acteur, auteur etc